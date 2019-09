Russische Fahne hinter einem Zaun. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als 50 Menschen haben sich bei einer harten Flugzeuglandung im Westen Sibiriens Verletzungen zugezogen. Bei der Landung der Maschine in der Altai-Region habe das Fahrwerk Feuer gefangen, teilten Ermittler mit. Mehrere Menschen mussten daraufhin im Krankenhaus versorgt werden. Ihr Zustand sei jedoch stabil.



Die Maschine der russischen Charterfluggesellschaft Azur Air hatte 344 Menschen an Bord, als sie aus Vietnam kommend in der Gebietshauptstadt der Region Altai landete.