Polizeiwagen in Shanghai. Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Lieferwagen mit Gasflaschen ist in Shanghai brennend und mit hoher Geschwindigkeit in Passanten gefahren. 18 Menschen wurden laut Behörden verletzt, drei von ihnen schwer.



Die Polizei in Shanghai schloss einen Anschlag aus. Es sei ein Unfall gewesen, teilte sie mit. Der Fahrer habe geraucht. Dabei habe sich das Feuer entzündet und der Mann habe die Kontrolle über den Wagen verloren. Er habe ohne Lizenz gefährliche Güter transportiert, hieß es weiter.