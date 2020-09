Feuerwehrleute stehen an der Unfallstelle.

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Nachdem ein Auto in einen Rosenmontagszug in Volkmarsen gefahren ist, werden alle Fastnachtsumzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit.



Nach ersten Meldungen sind mehrere Menschen verletzt worden. Tote habe es nicht gegeben, so die Polizei. Der Fahrer sei festgenommen worden. Die Polizei Nordhessen hat ein Hinweisportal eingerichtet. Man appelliere an alle, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und keine Bilder und Videos zu verbreiten.