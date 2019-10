Über den Gesundheitszustand seines Bruders könne er nichts sagen, sagt Mohamed. "Wir wissen es nicht. Er ist im Koma. Es kann sein, dass wir erst in ein bis zwei Monaten mit ihm sprechen können." Bei der Familie handelt es sich um eine kurdische Familie aus Al-Hasaka im Nordosten Syriens – also jener Region, über die schon am ersten Tag der türkischen Operation Luftangriffe geflogen wurden.



Insgesamt habe die Familie sechs Söhne – davon seien zwei in Syrien, zwei in der Schweiz und zwei in Deutschland, erzählt Mohamed. Sein Bruder, der nun auf der Intensivstation ist, lebe seit ein paar Jahren in Essen mit seiner Frau und zwei Kindern. "Wir Kurden sind zutiefst verzweifelt. Die Amerikaner haben uns belogen. Acht Jahre lang haben wir gegen den IS gekämpft – und jetzt lassen uns alle hängen", sagt Mohamed.