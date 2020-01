Verdi-Chef Frank Werneke.

Die Gewerkschaften fordern, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen mit Tarifverträgen vergeben werden. "Bund, Länder, Kommunen und öffentliche Unternehmen vergeben jedes Jahr Aufträge in einer Größenordnung von 400 Milliarden Euro", sagte Verdi-Chef Frank Werneke.



Diese Aufträge sollten ausschließlich an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden dürfen, forderte er. In einer Reihe von Bundesländern gebe es entsprechende Gesetze. Überfällig sei eine Vorgabe im Bund.