Klaas Heufer-Umlauf engagiert sich für die Seenotrettung. Archiv Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf hat die italienische Regierung scharf kritisiert. Die Ankündigung des italienischen Innenministers Matteo Salvini, italienische Häfen für Schiffe zu schließen, die gerettete Flüchtlinge an Land bringen wollten, sei "unmenschlich" und "gegen den europäischen Gedanken".



"Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas mal in Europa passieren kann", sagte Heufer-Umlauf ZDF heute.de. Er hat im Internet rund 140.000 Euro für Rettungsschiffe im Mittelmeer gesammelt.