US-Präsident Donald Trump

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Nach Klagen gegen die "New York Times" und die "Washington Post" geht das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump auch juristisch gegen den US-Fernsehsender CNN vor. Man habe wegen verleumderischer Berichterstattung Klage gegen den Sender eingereicht, teilte Trumps Wahlkampagne mit.



Der Sender habe wissentlich "falsche und verleumderische Aussagen" mit Blick auf die Russland-Affäre veröffentlicht, heißt es in der bei einem Gericht in Atlanta eingereichten Klageschrift, die Trumps Wahlkampfteam veröffentlichte.