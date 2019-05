Andrea Nahles ist SPD-Bundesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Andrea Nahles' Plan für eine vorgezogene Wahl zum SPD-Fraktionsvorsitz sorgt in ihrer Partei für Unruhe. Ex-Parteichef Martin Schulz, der Ambitionen auf den Vorsitz haben soll, forderte in der "Zeit": "Wir sollten Ruhe bewahren."



Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kritisierte die "Personaldebatte" in der "Bild". SPD-Vize Ralf Stegner erklärte auf n-tv, man wollte eher "über die programmatische, strategische Aufstellung" reden. Unterstützung bekam Nahles von Partei-Vize Manuela Schwesig.