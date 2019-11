Präsident Hashim Thaci (Archiv).

Quelle: AP

Doch der Optimismus nach der einseitig erklärten Unabhängigkeit von Serbien ist verflogen: In der Bevölkerung herrschen Frust über die politische Klasse, die für Korruption und die weitverbreitete Armut verantwortlich gemacht wird. Ein Drittel der Bevölkerung ist arbeitslos.



Zudem stockt die Entwicklung auf internationaler Ebene: Die Regierung in Belgrad betrachtet das Kosovo nach wie vor als serbische Provinz. Auch Serbiens Verbündete wie Russland und China erkennen die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Beide Staaten verhindern mit ihrem Vetorecht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Aufnahme des Kosovo in die UNO.