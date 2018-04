Erdogan 2014 in Köln. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Kaum hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für Juni vorgezogene Wahlen angekündigt, geht die Debatte um Wahlkampfauftritte in Deutschland wieder los. Politiker mehrerer Parteien warnten vor einem Wahlkampf türkischer Politiker in Deutschland.



Erdogans AKP-Partei erklärte, man werde einen Weg finden, um auch die Wähler in Deutschland zu informieren, ohne die Beziehungen zu belasten. Wahlkampfauftritte von Amtsträgern aus Nicht-EU-Staaten sind inzwischen verboten.