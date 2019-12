Ein Produktionsfacharbeiter überprüft Brennstäbe. Archiv

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Der Export von Brennelementen für ältere Atomkraftwerke nahe der deutschen Grenze soll nach dem Willen von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) verboten werden. Das zeigt ein Arbeitsentwurf zur Änderung des Atomgesetzes.



Demnach soll es keine Genehmigungen mehr für den Export geben, wenn ein Akw weniger als 150 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt steht und vor 1989 in Betrieb gegangen ist. Lieferungen an die umstrittenen Akw Tihange und Doel in Belgien und nach Cattenom in Frankreich wären dann nicht erlaubt.