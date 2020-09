Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich. Archivbild

Quelle: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz rechnet nach der nächsten Bundestagswahl mit einer schwarz-grünen Koalition in Deutschland. "Selbstverständlich kann die Regierung aus Konservativen und Grünen in Österreich auch ein Modell für Deutschland sein. Ich erwarte sogar, dass die nächste Regierung in Deutschland eine schwarz-grüne sein dürfte", sagte Kurz der "Welt am Sonntag".



Der Parteichef der konservativen ÖVP regiert seit wenigen Wochen mit den Grünen - ein Novum für Österreich.