Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Deutschen Bundestag. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will den seit Tagen andauernden Streit darüber beenden, ob es in Chemnitz "Hetzjagden" auf Ausländer gab oder nicht. Im Bundestag sagte sie: "Begriffliche Auseinandersetzungen, ob es jetzt Hetze oder Hetzjagd ist, helfen uns wirklich nicht weiter."



Die Kanzlerin sagte weiter: "Wir werden nicht zulassen, dass klammheimlich ganze Gruppen in unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden". Dies gelte für Juden und Muslime genauso wie für Christen und Atheisten.