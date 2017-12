Carles Puigdemont gab am Dienstag eine Pressekonferenz in Brüssel Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Der nach Brüssel geflohene katalanische Ex-Präsident Carles Puigdemont will eine gerichtliche Vorladung in Spanien ignorieren und riskiert so einen internationalen Haftbefehl. Puigdemont soll diesen Donnerstag vor dem spanischen Staatsgerichtshof in Madrid erscheinen.



Sein Anwalt in Belgien erklärte jedoch, sein Mandant werde vorerst nicht nach Spanien zurückkehren. Puigdemont ist unter anderem wegen Rebellion angeklagt. Unklar ist, ob sich Puigdemont auch aus Belgien äußern könnte.