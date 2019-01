Weniger als drei Monate war "The Ocean Cleanup" im Pazifik unterwegs - und wirklich viel Plastik hat er in der kurzen Zeit nicht eingefangen. Jetzt muss er sogar beschädigt wieder zurück an Land. Ein 18 Meter langes Endstück habe sich von der Anlage gelöst. Sobald die Wetterbedingungen es zuließen, werde das System an Land gebracht, teilte ein Sprecher von "Ocean Cleanup" am Mittwoch in Rotterdam auf dpa-Anfrage mit.