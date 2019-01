Ein Kind läuft zwischen aufgetürmten Schneebergen.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Unwetterwarnung vor starken Schneefällen an den Alpen bleibt bestehen. Am Montag soll es am Alpenrand noch weiter schneien. Erst am Dienstag komme es laut Deutschem Wetterdienst zu einem vorläufigen Ende der andauernden Schneefälle.



Ab Ende der Woche rechne man aber wieder mit Niederschlägen. Diese seien aber deutlich geringer als zuletzt, sagte DWD-Meteorologe Florian Bilgeri. Die Neuschneemengen der vergangenen Tage brachten an den Alpen Schneehöhen von teilweise mehr als drei Metern.