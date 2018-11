Kritiker lieben Michael Endes märchenhaften Roman "Momo" (1973) über ein struppiges Mädchen, das am Rande einer Stadt in den Ruinen eins Amphitheaters lebt. Momo besitzt quasi nichts, hat aber die Gabe, Menschen zuzuhören und ihnen Zeit zu schenken. Eines Tages kommen die grauen Herren von der "Zeitsparkasse" in die Stadt und haben es auf die Lebenszeit der Menschen abgesehen. Nur Momo kann es mit ihnen aufnehmen. Der Roman wurde 1974 mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet und ist neben der "Unendlichen Geschichte" das erfolgreichste Buch Endes. Es gibt Verfilmungen, Hörspiele, eine Ballettadaption und Vertonungen als Oper. Am 16. Dezember 2018 feiert "Momo" als Musiktheater in 18 Bildern seine Uraufführung im Staatstheater am Gärtnerplatz in München.