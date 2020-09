Wenn man Eltern nach "Vorlesen" fragt, stellt sich die Situation seit 2013 unverändert dar: 32 Prozent der Eltern lesen höchstens einmal pro Woche vor - und damit in den Augen der Studien-Initiatoren zu selten. Weiterhin hätten viele Eltern einen (zu) engen Vorlesebegriff, so das Fazit der Vorlesestudie 2019. Weiter heißt es: Eltern, die im wörtlichen Sinne zu selten vorlesen, setzen auch vorlesenahe Aktivitäten kaum um - dennoch geben sie ihren Kindern (vermutlich meist unbewusst) im Alltag Sprachanregung.



Die Studien-Initiatoren raten deshalb, Alltags- und freizeitbezogene Aktivitäten zu nutzen, um Eltern zu motivieren, das, was sie bereits tun, auch im Sinne von Vorlesen und gemeinsamem Lesen zu intensivieren. Der diesjährige bundesweite Vorlesetag am 15. November stellt deshalb "Sport und Bewegung" als lebensweltlichen Bezug in den Mittelpunkt.