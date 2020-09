Bernd Lucke bei Verlassen des Hörsaals. Archiv

Quelle: Markus Scholz/dpa

AfD-Mitbegründer Bernd Lucke wird bei seiner nächsten Vorlesung an der Uni Hamburg am Mittwoch im Falle neuer Tumulte besser geschützt. "Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Vorlesung und von Herrn Prof. Dr. Lucke sind eng mit der Polizei abgestimmt und von Seiten der Universität ausgeweitet worden", sagte eine Sprecherin.



Lucke war bei der ersten Vorlesung nach seiner Rückkehr an die Uni als "Nazi-Schwein" beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert worden.