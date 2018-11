Wer mehrere Vornamen hat, kann deren Reihenfolge nun tauschen. Quelle: Soeren Stache/dpa

Zum 1. November sind mehrere Gesetzesänderungen in Kraft getreten. Neben der Musterfeststellungsklage kann man nun auch die Reihenfolge seiner Vornamen beim Standesamt ändern lassen.



Zudem kann die Ehe für alle mehr als ein Jahr nach ihrer Einführung auch in den Eheregistern richtig erfasst werden. Für kritische chemische Stoffe in Spielzeug für Kinder unter drei Jahren kommen schärfere EU-Grenzwerte und bereits seit Mitte Oktober gelten neue Richtlinien für die Filmförderung.