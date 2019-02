Polizisten in der Nähe des Tatorts.

Bei einer Schießerei in einer Fabrik in einem Vorort von Chicago sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Fünf Polizisten wurden bei dem Schusswechsel in dem Städtchen Aurora im US-Staat Illinois verletzt.



Dabei wurde auch der Schütze getötet. Bei dem Schützen handelt es sich laut US-Medien um einen 45-jährigen ehemaligen Angestellten der Firma, der angeblich erst vor zwei Wochen entlassen worden sei. US-Präsident Donald Trump sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus.