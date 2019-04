Die SPD will den Osten stärken. Symbolbild

Quelle: Michael Hanschke/dpa

Die SPD will Ostdeutschland zur Vorreiterregion für neue Technologien machen. E-Mobilität, Technologien für umweltschonende Antriebe, künstliche Intelligenz und digitale Technologien sollten in den neuen Ländern gezielt vorangetrieben werden.



Das steht in einem Entwurf für das "Zukunftsprogramm Ost", das die SPD an diesem Samstag in Erfurt beschließen will. Angesiedelt werden solle in Ostdeutschland unter anderem ein Kompetenzzentrum "Digitalisierung und ländlicher Raum".