Und dann dieses "Rummmsss" wie es die "Bild"-Zeitung am Sonntag beschreibt. Ein Satz in einem Interview, der die vielen programmatischen Papiere zur Klausurtagung in Seeon vergessen macht: "… wir sollten daher das Regierungsteam bis Mitte des Jahres verjüngen und erneuern …" DAS Regierungsteam! Nicht die CSU-Mannschaft, die mit Horst Seehofer den ältesten Minister im Kabinett stellt, nicht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, dessen Arbeit an der PKW-Maut nun Gegenstand eines Untersuchungsausschusses ist. DAS Regierungsteam. Soso. Wer denn nun? Dieser Frage weicht Söder auch heute aus. Es gehe um Impulse, um neue Konzepte. Das erwarteten schließlich die Menschen.