Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung.

In der Debatte um die geplante Grundrente hat die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, die GroKo zu einer Finanzierung aus Steuermitteln aufgefordert. Wichtig sei, "dass sich die Koalition "auf einen Vorschlag verständigt, der sachgerecht finanziert ist", sagte Roßbach.



Bei der geplanten Aufstockung niedriger Renten stünden ausdrücklich keine Beiträge gegenüber, so Roßbach. Die Leistung wäre daher "in vollem Umfang" aus Steuermitteln zu finanzieren.