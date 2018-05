In Oslo wird überlegt, eine Schnee-Schmelz-Anlage zu bauen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die norwegische Hauptstadt Oslo weiß nicht mehr, wo hin mit dem vielen Schnee - und überlegt jetzt eine Schnee-Schmelz-Anlage zu bauen. Im Inneren eines Berges könne die weiße Pracht mit Hilfe einer Wärmepumpe geschmolzen werden, so der Vorschlag der Umweltverwaltung.



Im Sommer könne die Pumpe für Fernwärme genutzt werden. In Oslo musste in diesem Winter so viel Schnee von Straßen und Gehwegen geräumt werden, dass die bisherigen Lagermöglichkeiten nicht mehr ausreichten.