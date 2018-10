Armin Schuster sieht sein Reformkonzept als Kompromiss im Asylstreit zwischen CDU und CSU. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Im Asylkonflikt hat der CDU-Innenexperte Armin Schuster einen weiteren Reformvorschlag vorgelegt. In der "Rheinischen Post" empfahl er an wenigen deutschen Grenzübergängen stationär zu kontrollieren und zudem in einem 30-Kilometer-Korridor dahinter nach illegal Eingereisten zu fahnden.



Die solle man nach einer Zuständigkeitsprüfung in das Land zurückführen, wo sie zuerst EU-Boden betraten. Er mahnte auch, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehr Zeit für eine europäische Lösung bekommen müsse.