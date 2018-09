Der Sozialverband VdK Deutschland begrüßte Heils Ankündigung. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwägt eine Einbeziehung der Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung. Wie weitere Berufsgruppen in die Rentenversicherung einbezogen werden sollten, werde eines der Themen des "Zukunftsdialogs" sein, sagte Heil in Berlin.



Die Altersvorsorge von Beamten ist eigens geregelt, sie erhalten Pensionen. Heil stellte seinen Vorstoß in eine Reihe mit weiteren Vorschlägen für eine breitere Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme.