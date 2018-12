Paul Ziemiak am Freitag auf dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, soll neuer CDU-Generalsekretär werden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Rande des CDU-Parteitags. Die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will Ziemiak heute zur Wahl vorschlagen.



Ziemiak gilt als Freund von Gesundheitsminister Jens Spahn, der im Rennen um den Vorsitz unterlegen war. Kramp-Karrenbauer könnte damit sowohl die Jungen in der Partei und auch konservative Kritiker der bisherigen Vorsitzenden Angela Merkel ansprechen.