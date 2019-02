Altmaier (CDU) stellt "Nationale Industriestrategie 2030" vor.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will notfalls mit einem Beteiligungsfonds feindliche Übernahmen großer Unternehmen in Deutschland staatlich verhindern. Das solle jedoch nur in "sehr wichtigen Fällen" und "für einen befristeten Zeitraum" gelten, betonte Altmaier. Der Vorschlag ist Teil seiner "Nationalen Industriestrategie 2030".



Altmaier erläuterte, im Wettbewerb zwischen Asien, den USA und Europa sei das Schaffen von "nationalen wie europäischen Champions" notwendig.