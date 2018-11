Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Kinderlose sollten nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) merklich mehr in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen als Eltern. Dies sei eine Gerechtigkeitsfrage, schreibt Spahn in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft".



Derzeit liegt der Beitragssatz zur Pflegeversicherung für Kinderlose bereits um 0,25 Prozent höher als für Versicherte mit Kindern. Dieses Grundprinzip sei richtig und vorbildlich, so Spahn weiter.