Reinhard Marx ist gegen Vaterunser-Änderungen. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die katholische Kirche in Deutschland will an der vom Papst kritisierten Übersetzung des Vaterunser-Gebets festhalten. Dies machte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, im Presseclub München deutlich.



Der Papst habe aber mit Recht darauf hingewiesen, dass die Gebetsbitte "Führe uns nicht in Versuchung" von manchen missverstanden werde. Papst Franziskus hatte festgestellt, es sei nicht Gott, sondern Satan, der den Menschen in Versuchung führe.