Schokolade, Eis, Fruchtgummis - die Deutschen sind Naschkatzen. 18 Gramm Zucker aus Süßigkeiten essen wir Tag für Tag. Doch der Großteil unserer täglichen Zuckeraufnahme stammt aus Getränken. 26 Gramm konsumieren wir laut der Verbraucherorganisation Foodwatch im Schnitt pro Tag in Form süßer Eistees, Schorlen und Softdrinks. In Europa trinken nur die Niederländer und die Slowaken mehr Limo und Co. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland auf Platz elf der Zuckertrinker.