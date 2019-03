Missbrauchsbeauftragter Ackermann informierte über das weitere Vorgehen der Bischöfe.

Die Positionen der Wissenschaftler sind nicht neu. Neu ist allerdings, dass in der Bischofskonferenz offen und ohne Polemik darüber diskutiert wird. Das betrifft auch andere Themen wie die stärkere Partizipation von Laien bei Entscheidungen. Mehrere Bischöfe wollen die "closed shop"-Beratungen der Bischofskonferenz beenden. "Wir können nicht länger über den Kopf der Gläubigen hinweg Entscheidungen treffen, die alle angehen," ist vermehrt zu hören.

Unklar ist, wie diese Beteiligung konkret erreicht werden kann und ob die Idee eine Mehrheit bei den Bischöfen finden wird. Beim Studientag zu "Macht, Zölibat und Sexualmoral" waren schon einmal Gäste geladen, darunter der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, eine Vertreterin der Orden und eine evangelische Theologin.

Konkrete Ergebnisse gab es allerdings zu den genannten Themen am Ende nicht. Das gilt auch für das weitere Vorgehen beim Missbrauch. Zwar informierte der zuständige Bischof Stephan Ackermann am Rande der Konferenz darüber, was die Bischöfe nach der großen Missbrauchsstudie vom Herbst 2018 weiter zu tun gedenken. Doch gibt es nach wie vor keinen konkreten Aktionsplan.