UN-Generalsekretär António Guterres. Quelle: Albin Lohr-Jones/Pacific Press via ZUMA Wire/dpa

Angesichts wachsender Spannungen zwischen Russland und der westlichen Welt hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einem neuem Kalten Krieg gewarnt. Guterres sagte in New York, die Situation besorge ihn sehr.



Sie sei "in vielen Hinsichten ähnlich dem, was wir im Kalten Krieg erlebt haben" und bedürfe "Kommunikationsmechanismen und Kontrolle, um Eskalation zu verhindern und sicherzustellen, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten, wenn die Spannungen zunehmen", so Guterres.