Cryan will Chef der Deutschen Bank bleiben. Quelle: Boris Roessler/dpa

Angesichts von Gerüchten zu seiner Nachfolge hat Deutsche-Bank-Chef John Cryan beteuert, an der Spitze von Deutschlands größtem Geldhaus zu bleiben. Er wolle sich weiterhin mit all seiner Kraft für die Bank einsetzen, erklärte Cryan in einer Mitteilung.



Er wandte sich auch gegen Berichte, wonach es zwischen ihm und Aufsichtsratschef Paul Achleitner Differenzen über den Kurs gebe. Die Bank liege "gut auf Kurs", müsse erzielte Fortschritte aber besser zur Schau stellen.