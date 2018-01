Martin Schulz auf dem SPD-Sonderparteitag Quelle: dpa

An diesem Sonntag hängt die politische Zukunft von Martin Schulz kurz am seidenen Faden. Der SPD-Parteitag stimmt über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Union ab. Doch das Votum per Handzeichen ist nicht eindeutig. Es sieht nach einem knappen Ja für die Große Koalition aus. Aber sicher ist sich niemand im Saal. Auch viele Hände der GroKo-Gegner gehen nach oben. Sehr viele. So viele, dass es am Ende nicht reicht für eine neue Große Koalition? Schulz' Mine verfinstert sich. Es ist das Gesicht eines Gescheiterten.