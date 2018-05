Der Vorstandsvorsitzende der Allianz SE, Oliver Bäte. Quelle: Alexander Heinl/dpa

Europas größter Versicherungskonzern Allianz steigt aus der Kohle aus. Ab sofort verzichtet der Münchner DAX-Konzern auf die Einzelversicherung von Kohlekraftwerken und Kohleabbau. Das sagte Vorstandschef Oliver Bäte in München.



Bei Kapitalanlagen will die Allianz ebenfalls ihre Richtlinie verschärfen. Bereits seit 2015 legt die Allianz kein Geld mehr in Unternehmen an, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kohle oder der Produktion von Kohlestrom verdienen.