Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Grünen wollen dem Klimakurs der Koalition deutlich weitergehende Forderungen entgegensetzen. So sollen im Bereich Verkehr und Wärme die Energiesteuern mit einer CO2-Komponente reformiert werden. Dabei soll der Einstiegspreis bei 40 Euro pro Tonne liegen und 2021 auf 60 Euro steigen, heißt es in einem Antrag des Bundesvorstands für den Grünen-Parteitag im November.



Die Koalition will dagegen, dass die Verschmutzungsrechte zum Start im Jahr 2021 nur zehn Euro pro Tonne kosten.