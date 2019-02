Wirecard ging an der Börse durch Turbulenzen. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Nach Vorwürfen angeblicher krimineller Geschäfte in Singapur stellt der Finanzdienstleister Wirecard dies als Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern dar. Vorstandschef Markus Braun und Finanzvorstand Alexander von Knoop sagten, die Vorwürfe stammten von einem Kollegen des beschuldigten Managers.



Sowohl die interne als auch die externe Untersuchung durch eine Kanzlei hätten nichts ergeben. An der Börse kam die Erklärung gut an. Am frühen Nachmittag hatte das Papier über 20 Prozent gewonnen.