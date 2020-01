Heute dagegen tagt die grüne Parteispitze in einem feinen, hippen Hamburger Hotel, immerhin noch auf St. Pauli, gibt Statements vor der Hafenkulisse, dort wo gerne und immer wieder Politiker in Hamburg eben posieren. Und wie alle anderen etablierten Parteien das auch gerne tun, tagt man dort, wo demnächst gewählt wird. Diesmal eben in Hamburg, der Wahlkampf beginnt, am 23. Februar wird hier gewählt. Vergangenes Jahr im Herbst tagte der Bundesvorstand in Dresden, geholfen hat es dort allerdings bekanntlich nicht viel.