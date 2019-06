Rote Kartons mit der Aufschrift «SPD». Archivbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

An der Spitze der SPD soll künftig auch eine Doppelspitze stehen können. Der neue Parteivorsitz soll nach einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden, wie die kommissarischen Parteichefs Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel mitteilten.



Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles traf der SPD-Vorstand am Nachmittag zusammen, um das Verfahren zur Wahl des neuen Vorsitzes festzulegen. Die Partei hat rund 438.000 Mitglieder in ganz Deutschland.