Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Stabübergabe beim Autokonzern Daimler: Auf der Hauptversammlung des Unternehmens wird der scheidende Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche sein Amt nach mehr als 13 Jahren an den bisherigen Entwicklungschef Ola Källenius abtreten. Zetsche will sich zwei Jahre aus dem Konzern zurückziehen, um dann an die Spitze des Aufsichtsrats zu treten.



Zetsche hinterlässt eine gemischte Bilanz: Er traf in seinem letzten Jahr wichtige Zukunftsentscheidungen. Das vergangene Jahr war aber auch geprägt vom Dieselskandal.