Eine Modenschau in Paris. Archivbild

Quelle: Francois Mori/AP/dpa

New York, London und Mailand haben ihre Kollektionen für den kommenden Herbst/Winter schon gezeigt. Heute beginnen auch in Paris die Pret-a-Porter-Schauen. Acht Tage lang werden sich die großen französischen Luxushäuser wie Christian Dior, Hermes oder Chanel ein Rennen um die spektakulärsten Shows und aufregendsten Looks liefern.



Aber auch junge Labels, wie Kenneth Ize, Marine Serre oder Coperni, stehen auf dem Programm. Den krönenenden Abschluss macht erneut das französische Luxus-Label Louis Vuitton am 3. März.