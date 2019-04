Brandenburgs Landtag hatte sich am Donnerstagabend für die Einführung eine Masern-Impfpflicht ausgesprochen. Die Landesregierung wurde in dem Beschluss aufgefordert, eine entsprechende Bundesratsinitiative für bundesweite Regelungen auf den Weg zu bringen. Außerdem soll die Landesregierung im Bundesland Rahmenbedingungen dafür schaffen, Kita-Kinder zu Impfungen gegen Masern zu verpflichten, solange es keine bundesweiten Regelungen gibt.



Mittlerweile strebt auch Nordrhein-Westfalen eine Impfpflicht für Masern in Kindergärten an. Die Landesminister für Gesundheit und Familien, Karl-Josef Laufmann (CDU) und Joachim Stamp (FDP), sprachen sich dafür aus.



Zuständig für die Umsetzung des Beschlusses seien das Gesundheitsministerium und das Bildungsministerium, teilte die brandenburgische Staatskanzlei mit. Die Federführung liege beim Gesundheitsministerium. Wie und wie schnell der Beschluss umgesetzt werden kann und welche gesetzlichen Regelungen gegebenenfalls geändert werden müssen, würden die zuständigen Fachressorts prüfen, sagte Regierungssprecher Florian Engels der Nachrichtenagentur epd.