Justizministerin Lambrecht geht gegen Kostenfallen vor. Archiv.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Justizministerin Christine Lambrecht will noch diesen Sommer einen Gesetzentwurf für besseren Schutz der Verbraucher vor Kostenfallen vorlegen. Das sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Es könne nicht sein, dass sich zum Beispiel ein Handy-Vertrag um einen unverhältnismäßig langen Zeitraum verlängere, nur weil ein Kunde nicht rechtzeitig kündige. Außerdem will Lambrecht, dass am Telefon abgeschlossene Verträge künftig noch einmal schriftlich bestätigt werden müssen.