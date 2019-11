Der potenzielle Mehrwert ambulanter Wohnformen lege für die Bewohner vor allem in der hohen Ähnlichkeit zum häuslichen Umfeld, der besseren Einbildung sozialer Netzwerke und der individuelleren Wahl von Leistungen. Kurzum: In ambulanten Einrichtungen ist man nicht so 'abgeschottet' wie es möglicherweise in Altenheimen der Fall ist. Die Herausgeber des Pflegereports betonen jedoch, dass die möglichen Vorteile in der Realität noch nicht umfassend umgesetzt seien und auf Experten-Interviews und wenig aussagekräftigen Studien beruhen.