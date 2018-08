Chelsea Manning ist Transgender und lebt seit Jahren als Frau. Quelle: Steven Senne/AP/dpa

Australien will der Ex-Wikileaks-Informantin Chelsea Manning laut Tour-Veranstalter Think das Visum zu einer Vortragsreise verweigern. Die US-Amerikanerin sei demnach vom australischen Innenministerium informiert worden, dass sie vermutlich keine Einreiseerlaubnis erhalten werde. Vom Ministerium gab es zunächst keinen Kommentar.



Die Ex-Soldatin soll - damals noch als Bradley Manning - über 700.000 teils geheime Dokumente an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben haben.