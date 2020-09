Ein Abstimmungsaufkleber auf einem Hemd. Symbolbild

Quelle: Sakchai Lalit/AP/dpa

Die Vorwahlen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten am "Super Tuesday" haben begonnen. In 14 US-Bundesstaaten, darunter auch Kalifornien und Texas, wird darüber abgestimmt, welcher Kandidat bei der Präsidentschaftswahl antritt.



Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump hat keine ernstzunehmende parteiinterne Konkurrenz. Bei den bislang vier Vorwahlen der Demokraten hat der linke Senator Bernie Sanders die meisten gewonnen, an zweiter Stelle liegt Ex-Vizepräsident Joe Biden.