Bei den Vorwahlen der US-Demokraten konnte Joe Biden seinen Vorsprung auf Bernie Sanders weiter ausbauen. Am Dienstag (Ortszeit) wurde in sechs Bundesstaaten gewählt. Laut Hochrechnungen gewinnt der ehemalige Vizepräsident in Idaho, Michigan, Mississippi und Missouri. Ergebnisse der weiteren zwei Staaten werden in der Nacht (Ortszeit) erwartet.



Biden liegt damit weiterhin auf Erfolgskurs. In South Carolina und am "Super Tuesday" konnte er viele Delegiertenstimmen für sich entscheiden.