Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders.

Quelle: John Locher/AP/dpa

Zwei Tage vor dem Beginn ihrer Vorwahlen für die US-Präsidentschaftskandidatur haben die demokratischen Bewerber in Iowa um Unterstützung geworben. In Umfragen für Iowa liegt der linksgerichtete Senator Bernie Sanders knapp vor dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden.



"Wir müssen und werden den gefährlichsten Präsidenten in der modernen Geschichte unseres Landes besiegen", sagte Sanders mit Blick auf US-Präsident Donald Trump. Die Vorwahlen enden Anfang Juni, Wahl ist am 3. November.